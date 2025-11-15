Samsun'da Öğretmen Turgay Erol Ani Rahatsızlıkta Hayatını Kaybetti

Samsun'da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Turgay Erol (50), sabah saatlerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenaze 16 Kasım pazar günü Hasköy'de defnedilecek.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:26
Samsun'da görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Turgay Erol (50), sabah saatlerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

İlkadım ilçesi Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli olan Turgay Erol, sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Hastanede gerçekleştirilen müdahaleler sonuç vermedi ve Erol hayatını kaybetti.

Cenaze ve Aile Bilgileri

Evli ve 2 çocuk babası olan öğretmenin vefatı, yakınlarını ve öğrencilerini derin üzüntüye boğdu. Öğretmenin cenazesinin 16 Kasım pazar günü Canik ilçesindeki Hasköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

