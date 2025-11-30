Samsun'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Samsun İlkadım'da takla atan otomobilin sürücüsü Barış S. yaralandı; araçta bulunan 3 yolcu sağlam kaldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:32
Kaza detayları

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde, Muhittin Özkefeli Bulvarı üzerindeki Samsun Adliyesi önünde saat 22.45 sıralarında takla atan bir otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazada, Barış S. idaresindeki 55 KS 897 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçta yolcu olarak bulunan 3 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yaralı sürücü, kendisini bir aracın sıkıştırdığını ileri sürdü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme ve soruşturma başlattı.

