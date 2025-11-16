Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü

Samsun'da çekici üzerindeki araçta şakalaşma sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vurulan 24 yaşındaki Gökhan Güney yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:15
Olayın Detayları

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarında dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gökhan Güney (24) ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özcan A. (22) eğlenmek amacıyla Atakum ilçesi Akalan Mahallesi’ne gitti. Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırıldı.

Araç çekici üzerinde seyir halindeyken silah sesi duyulması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Çekicinin üzerindeki araçta bulunan arkadaşlardan Gökhan Güney, pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güney’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Şüpheli Metin S., hastane önünde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı; şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti.

Polis, olay yerinde ve araçta yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 pompalı tüfek ve ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 4 toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

