Samsun'da Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Sarığazel Tabiat Parkı mevkiinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı; yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:19
Kaza Detayları

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Sarığazel Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir eden Y.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak istinat duvarına çarptı.

Ters dönen otomobilde Z.K. ile eşi Z.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilişkin inceleme sürüyor.

