Samsun'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Kavak ilçesinde gece yarısı kaza

Samsun'da tırların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun Mahmutlu mevkisinde saat 03.30 sıralarında oldu.

Ankara’dan Samsun’a alçı taşıyan Burhan Aslan idaresindeki 55 UE 106 çekici ve 55 UE 107 dorse plakalı tır, önünde seyir eden Muhammet Can Aydın yönetimindeki 33 PL 413 çekici ve 33 AVJ 965 dorse plakalı makarna yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Burhan Aslan yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN’DA TIRIN ÖNÜNDE SEYREDEN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI.