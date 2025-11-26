Samsun'da tren yolu üzerinde tehlikeli sürüşe 2 bin 979 TL ceza

Samsun'da tren yolu hattında tehlike yaratan sürücüye sosyal medyadan tespit sonrası 2 bin 979 TL idari para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:36
Samsun'da tren yolu üzerinde tehlikeli sürüşe 2 bin 979 TL ceza

Samsun'da tren yolu hattında tehlikeli sürüşe para cezası

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren yolu hattında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün sosyal medyadaki görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmede sürücünün hem kendi can güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini riske atacak şekilde araç kullandığı belirlendi.

İnceleme ve uygulanan ceza

Sanal devriye ekiplerince yapılan tespit sonucunda, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca 2 bin 979 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, sosyal medya üzerinden paylaşılan trafik ihlallerinin anlık olarak takip edildiğini ve benzer durumlarda cezai işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

SAMSUN’DA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN TREN YOLUNDA KURAL TANIMAZ SÜRÜŞE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN...

SAMSUN’DA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN TREN YOLUNDA KURAL TANIMAZ SÜRÜŞE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ANINDA CEZA UYGULANDI.

SAMSUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TREN YOLU HATTINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN...

