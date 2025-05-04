Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Okulumuz Orman' Oyununu Tokat'ta Sahneledi

Minik İzleyicilerle Buluşan 'Okulumuz Orman'

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde 'Okulumuz Orman' oyununu Tokat'ta minik izleyicileriyle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bu anlamlı proje, Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturma amacı taşıyor.

Tokat’ta Sanat Dolu Bir Gün

Festival, 7-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Şırnak'ta başladı ve Tokat’a gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyununu 26 Haziran'da Atatürk Kültür Salonu'nda sahneledi. Metin Bayram tarafından yazılmış ve sahneye konmuş olan tek perdelik oyun, Tokatlı sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Oyun ve Ekibi

Oyun, hayvanat bahçesine gitmek için sabırsızlanan öğrencilerin, bir anda gerçek bir ormanda kaybolmalarını ve hayvanların yardımıyla buradan çıkma mücadelesini anlatıyor. Koreografisi Özgün Barılı, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Minik İzleyicinin Yorumları

Oyun sonrası Tokatlı küçük izleyicilerden Hira Adıgüzel, "İlk defa böyle bir oyun izledim. Çok mutluyum!" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Okulumuz Orman" oyununu Tokat'ta minik izleyicileriyle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Okulumuz Orman" oyununu Tokat'ta minik izleyicileriyle buluşturdu.