Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras’ın Sözleşmesi 2,5 Yıl Uzatıldı

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras’ın sözleşmesi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu imzasıyla 2,5 yıl uzatıldı; sağlık hizmetleri ve projeler sürecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:17
Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras’ın Sözleşmesi Yenilendi

Görev süresi 2,5 yıl daha uzatıldı

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras’ın görev süresi uzatıldı. 2023 yılının Eylül ayında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uras’ın sözleşmesi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun imzasıyla yenilendi.

Yapılan resmi imza ile Uras’ın sözleşmesi 2,5 yıl süreyle uzatıldı. Bu kararın ardından Uras, görevine devam edecek.

Yetkililer, Uras’ın kentte yürütülen sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

