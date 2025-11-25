Samsun İlkadım'da Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Samsun İlkadım'da Liman Mahallesi Ray Sokak'ta motosiklet devrildi; kadın sürücü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 19:49
Samsun İlkadım'da Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Samsun İlkadım'da Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu kadın sürücü yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Ray Sokak üzerinde meydana geldi. 55 AIB 869 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan kadın sürücü, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek devrildi.

Yere düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KADIN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KADIN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞÜP YARALANDI.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KADIN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE...

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi