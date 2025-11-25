Samsun İlkadım'da Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu kadın sürücü yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Ray Sokak üzerinde meydana geldi. 55 AIB 869 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan kadın sürücü, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek devrildi.

Yere düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

