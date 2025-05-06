Samsun Merkezli Müstehcenlik Operasyonunda 45 Zanlı Yakalandı

Samsun Merkezli Operasyon: 45 Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen ve 24 ilde kapsamlı bir şekilde yürütülen "müstehcenlik" operasyonu, dikkat çekici sonuçlar doğurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcenlik suçuna yönelik titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Eş Zamanlı Baskınlar Gerçekleştirildi

Operasyon kapsamında Samsun, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon illerindeki belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Arama çalışmalarında ekipler, toplam 39 cep telefonu, 16 dizüstü bilgisayar, 19 USB bellek, 11 harici hard disk, ruhsatsız bir tabanca ve bir miktar esrar ele geçirdi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 45 şüpheli, emniyete götürüldü. Süreç devam ederken, olayla ilgili detayların basın ile paylaşılması bekleniyor.

Samsun merkezli 24 ilde düzenlenen "müstehcenlik" operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı.