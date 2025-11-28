Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde Kenevir Lifinden Geleneksel Kâğıt Eğitimi

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, kültürel üretim kapasitesini artırmak ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla yürüttüğü projeyi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) teknik desteğiyle hayata geçirdi. Proje kapsamında enstitü personeline yönelik düzenlenen eğitim, hem üretim süreçlerine yeni bir soluk getirmeyi hem de kültür turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği ve hedefleri

Üç günlük uygulamalı eğitimde geleneksel kâğıt yapımı teknikleri öğretilirken, özellikle kenevir lifi kullanımı öne çıkarıldı. Eğitimde üretilen asitsiz el yapımı kâğıtların, hat ve ebru gibi Türk-İslam sanatlarında değerlendirilerek enstitünün kültür turizmine yönelik faaliyetlerine katkı sunması amaçlanıyor.

Uygulamalı eğitim ve katılımcılar

"Geleneksel Kâğıt Yapımı Eğitimi", Düzce Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı ve Kültür Bakanlığı Ebrû ve Kâğıt Sanatçısı Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından verildi. Eğitime 10 enstitü personeli katıldı. Uygulamalı eğitim, katılımcıların mesleki gelişimlerine bilimsel ve pratik açıdan önemli katkılar sağladı ve edinilen becerilerin kurumsal üretim süreçlerine aktarılması bekleniyor.

Sürdürülebilir üretim, danışmanlık desteği ve yerel katkı

Eğitim sonrasında sağlanacak devam eden danışmanlık desteğiyle katılımcıların öğrendikleri teknikleri bireysel üretimlerine aktarmaları ve kalıcı öğrenmenin sağlanması amaçlanıyor. Projenin enstitünün kurumsal kapasitesini güçlendirmesinin yanı sıra kadın çalışanların mesleki uzmanlığını pekiştirerek sürdürülebilir bir kültürel üretim altyapısı oluşturmasına katkı sunduğu değerlendirildi. Ayrıca, Samsun'un kenevir üretimindeki öncü konumu, yerel hammaddenin sanatsal üretime entegre edilerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine imkan tanıyor.

SAMSUN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ, KÜLTÜREL ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK VE GELENEKSEL EL SANATLARINI YAŞATMAK AMACIYLA ÖNEMLİ BİR PROJESİNİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI(OKA) TEKNİK DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRDİ.