Samsun Şehir Hastanesi 28 Kasım'da: R1 Ring Hattı ve 25 Nolu Otobüs Başlıyor

Samsun Şehir Hastanesi 28 Kasım Cuma hasta kabulüne başlıyor. Ulaşım için R1 Ring Hattı ve 25 numaralı otobüs aynı tarihte hizmete alınacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:46
Samsun Şehir Hastanesi 28 Kasım'da Hasta Kabulüne Başlıyor

R1 Ring Hattı ve 25 Nolu Otobüsle Ulaşım Sağlanacak

Samsun Şehir Hastanesi, 28 Kasım Cuma günü hasta kabulüne başlayacak. Vatandaşların hastaneye ulaşımı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulacak yeni ring hatlarıyla sağlanacak.

Açıklamaya göre R1 Ring Hattı, Büyük Cami-Şehir Hastanesi arasında hizmet vererek 28 Kasım Cuma itibarıyla seferlere başlayacak. Ayrıca 25 numaralı otobüs hattı da mevcut güzergâhına ek olarak Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak şekilde aynı tarihte hizmete alınacak.

Yetkililer, ulaşım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ve amaçlarının vatandaşların hastaneye erişimini daha hızlı, konforlu ve güvenli hale getirmek olduğunu belirtti.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NİN HASTA KABULÜNE BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLARIN HASTANEYE ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA YENİ HAT DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR.

