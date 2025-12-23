Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Ulubay’dan MHRS Randevu Uyarısı

Başhekimten vatandaşlara dikkat çağrısı

Doç. Dr. Mahmut Ulubay, MHRS üzerinden alınan randevularda yaşanan karışıklık nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ulubay, Aralık ayı itibarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina, Atakum Polikliniği, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ile Onkoloji Ek Hizmet Binalarının MHRS randevularının Samsun Şehir Hastanesi bünyesi üzerinden verilmeye başlandığını söyledi. MHRS randevu ekranında randevu alınan kurumun "Samsun Şehir Hastanesi" olarak görünmesine karşın, muayene olunacak yer bölümünde ilgili ek hizmet binasının yer aldığını belirtti.

Başhekim Ulubay, harita bölümünde ek hizmet binalarında alınan randevular için de konum olarak ana hastanenin gösterilmesi nedeniyle bazı vatandaşların Atakumtaki ek hizmet binaları yerine Canik ilçesindeki yeni ana binaya gittiklerine dair bilgi aldıklarını ve bunun mağduriyete yol açabildiğini aktardı.

Ulubay ayrıca, şu an itibarıyla Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesinde yalnızca Göğüs Hastalıkları Kliniğinin hizmet verdiğini; diğer ek hizmet binalarının taşınma süreci tamamlanana kadar kendi mevcut binalarında hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için MHRS üzerinden randevu aldıktan sonra randevu ekranında muayene olacakları hizmet binasını mutlaka kontrol etmeleri ve muayene için belirtilen ek hizmet binasına gitmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Süreçle ilgili yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.

