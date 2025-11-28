Samsun Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği hasta kabulüne başladı

Samsun Şehir Hastanesi'nin bin 458 yataklı Göğüs Hastalıkları Kliniği hasta kabulüne başladı; poliklinik hizmeti veriliyor, hasta transferleri kademeli olarak sürüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynaklarıyla yapılan bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Kliniği, Canik ilçesinde bugün itibarıyla hasta kabulüne başladı.

Kliniğin açılmasıyla, diğer hastanelerin yoğun bakım ve servislerinde yatan göğüs hastaları yeni hastaneye transfer edildi ve aynı zamanda poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Hastaneye gelen vatandaşlar tesisin büyüklüğü ve konforundan memnuniyetlerini dile getirerek klinik için "Otel konforunda" yorumunda bulundu.

Sahada verilen hizmetler arasında kan alma, akciğer grafisi ve tomografi gibi tanı uygulamaları aktif olarak kullanılıyor. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, hastanede yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Hastaneyi aşama aşama vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

Dr. Mustafa Uras hastane hakkında şu bilgileri verdi: "Kamunun öz kaynaklarıyla yapılan bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi bugün itibarıyla hastalarımıza hizmet vermeye başladı. Şu ana kadar 75 poliklinik hastasına hizmet verildi. Kan alma, akciğer grafisi, tomografi gibi tüm alanlar aktif olarak kullanıldı. Şu ana kadar herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Göğüs hastalıkları hastalarımızın transferini sürdürüyoruz. İşimiz çok hassas olduğu için tüm sistemleri tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Kademeli geçişle, hata yapmadan tüm hastaların transferini sağlayacağız. Hastaneyi aşama aşama vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız".

