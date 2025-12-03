Samsun Vezirköprü'de sınıf öğretmeni Neziha Asoğlu uğurlandı

Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğretmeni Neziha Asoğlu (53), kanser nedeniyle yaşamını yitirdi; cenazesi Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Yenimahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:19
Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Neziha Asoğlu (53), uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Merhumenin ailesi, mesai arkadaşları ve ilçe halkı taziyelerini iletti.

Cenaze töreni ve katılımcılar

Neziha Asoğlu için Köprülü Mehmet Paşa Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Mehmet Paşa İlkokulu Müdürü Fazıl Engin, merhumenin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Neziha Asoğlunun cenazesi Yenimahalle Mezarlığında defnedildi.

