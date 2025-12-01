Samsunlu Tesisatçının Borudan Beşiği Viral Oldu

Samsun’da su tesisatçısı 26 yaşındaki Furkan Karadağ, yakında doğacak kızı için su borularından tasarladığı beşiği önce kendisi test etti. Kendi içine girip salladığı anların yer aldığı video, sosyal medyada milyonlara ulaştı.

İlhamı mesleğinden: Beşiği kendisi yaptı ve test etti

10 yıllık su tesisatçısı olduğunu belirten Karadağ, doğmasına bir ay kalan kızı için manevi bir hediye hazırlamak istediğini söyledi. Mesleğinden esinlenerek su borularından bir beşik tasarlayan Karadağ, parçaları ısıtarak birleştirdi. Beşiğin sağlamlığından emin olmak için yaklaşık 60 kilo ağırlığıyla içine girip salladığını anlattı.

Paylaştığı video yalnızca bir platformda 1,6 milyon izlenme aldı. Videonun viral olmasının ardından Karadağ, gelen yoğun talep üzerine su borularından beşik üretimine başladı.

Gelen talepler ve üretim hedefleri

Karadağ, beşiği üretirken kullandığı malzemeler ve süreci şöyle anlattı: "1 ay sonra eşim doğum yapacağından bir hazırlık yapayım dedim. Su borularından beşik yapmayı kafamda tasarladım. Bir ölçü almadan gelişigüzel bir şekilde evde yaptım. İçine girdiğim beşikte kavis adlı malzeme kullandığından biraz maliyetli. Bu beşikte 2-3 boy boru, 25-20 adet T boru ile yaptım. Akşamları evde olduğum zamanlarda yaptım. 3 saat gibi bir sürede beşiği bitirdim."

Video paylaşımına ilişkin de Karadağ, "İnsanlar, 'ne kadar sağlam, süs için mi yapılmış' demesin diye içine girdim. Yaklaşık 60 kiloyum. İçine girip sallandım ve bir sıkıntı olmadı. Sosyal medyaya da bu görüntülere attım. Sadece bir platformda 1,6 milyon kişi tarafından izlendi. Diğer platformlarda da yine hatırı sayılır bir izlenme aldı. İsteyene bu beşiklerden yapabilirim. Videodan sonra çok ulaşan oldu. Birkaç kişiye de yapıp gönderdim. Onlar da gayet başarılı buldu" dedi.

Hedef: "Sıcak beşik" ve seri üretim

Karadağ, borudan yaptığı beşiği sıcak su tesisatına bağlayarak "sıcak beşik" hâline getirmeyi planladığını söyledi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Su borularından yaptığım beşiği içerisinde sıcak su dolaşan beşik olarak yapma düşüncesi de var. Bunla ilgili iş teklifi de aldım. Toplu üretim anlamında da teklif geldi. Borudan yaptığım beşikleri bir peteğin önüne koyabiliriz. İçine petekten sıcak su hattını verip, diğer bölümünden de çıkışını verebiliriz. Bunun tek sıkıntısı taşıması. Başka yere getirmek için petekten tekrar kurulum yapman gerekir. Bu da bilmeyen kişilerin yapabileceği bir şey değil ancak sabit olarak bu sistem her evde yapılabilir."

Dayanıklılık ve fiyatlandırma

Kendi kızına yaptığı beşiğin 4 yaşına kadar kullanılabilecek şekilde olduğunu söyleyen Karadağ, her yaş ve kiloya uygun beşik yapabileceğini belirtti. Ayrıca su borularından salıncak ve yürüteç yapma hedefleri olduğunu aktardı. Ürünlerde hiçbir ek metal kullanılmadığını, boruların ısıtıcı ile kaynaklandığını vurguladı.

Karadağ, fiyatlandırmaya dair şu bilgiyi verdi: "Mobilya beşikler ortalama 10 bin TL bandında. Benim yaptığım beşiklerin fiyatı 4 bin TL’den başlıyor. Daha ufakları da 3 bin TL’den başlıyor."

