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San Francisco'da İlk Türk Festivali Coşkuyla Kutlandı

San Francisco'da düzenlenen ilk Türk festivali, zengin kültürel etkinliklerle çoşkulu bir atmosfer yarattı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:54
San Francisco'da İlk Türk Festivali Coşkuyla Kutlandı

San Francisco'da Türk Kültürü Büyüsü

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde, ilk kez gerçekleşen Türk festivali büyük bir ilgiyle karşılandı.

Festivalde Renkli Etkinlikler

Türk-Amerikan Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Embarcadero Plaza Meydanı'nda yapıldı ve ziyaretçilere yöresel Türk dansları ile birlikte Tatar, Uygur ve Kazak danslarının da sergilendiği unutulmaz anlar sunuldu.

Türk Kültürü Tanıtıldı

Festival alanında Türkiye'nin kültürünü tanıtan stantlar kuruldu. Ebru sanatı ve Türkiye'ye ait görseller de ziyaretçilerle buluştu.

Başkonsolos'dan Değerlendirme

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum etkinlik ile ilgili olarak, "Bu festivaller, ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatıdır. Halka açık bu etkinlikte, yerli ve yabancı katılımcılardan gördüğümüz yoğun ilgi bizi sevindiriyor. Geleneksel bir hale gelmesini umuyoruz," şeklinde konuştu.

Kuzum ayrıca, Türkiye'nin dünya üzerindeki etkisinin artmasının, ülkeye olan ilgiyi de artırdığını ve bunun bir diplomat olarak kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

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