Sancaktepe Şehir Hastanesi Yükseliyor: Türkiye'nin En Büyük Sağlık Kampüsü

Sancaktepe Şehir Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor; 1 milyon m² kampüs, yatak kapasitesi 4.100'den 5.100'e çıkacak ve 6 ayrı hastaneden oluşacak.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:42
Türkiye’nin yatak kapasitesi bakımından en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Sancaktepe Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dev sağlık kampüsünün son durumu havadan görüntülendi.

Projede son durum

Toplam 1 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip kampüs, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile entegre şekilde hizmet verecek. Havadan kaydedilen görüntüler, hastane binalarının büyük oranda yükseldiğini ve inşaat çalışmalarının eş zamanlı sürdüğünü gösteriyor.

Kapasite ve hizmet ağı

Proje tamamlandığında toplam yatak kapasitesi 4 bin 100'den 5 bin 100'e çıkarılacak. Sağlık kampüsü; genel hastane, kadın doğum ve çocuk, ortopedi, kalp ve damar cerrahisi (KVC), fizik tedavi, psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi olmak üzere 6 ayrı hastaneden oluşacak ve bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Tamamlandığında sadece İstanbulun değil, Türkiyenin de en büyük sağlık komplekslerinden biri olması beklenen Sancaktepe Şehir Hastanesi, ileri teknoloji altyapısı ve yüksek yatak kapasitesiyle dikkat çekiyor.

