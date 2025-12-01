Sandıkçı: "Kentsel dönüşüm Canik’te siyaset üstü"

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik’te 17.5 hektarda süren kentsel dönüşümle 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 binayı bertaraf ettiklerini ve doğal gaz ile altyapı çalışmalarını aktardı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:15
Canik Belediye Meclisi Aralık Ayı Açılış Toplantısı’nda, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ilçede devam eden eser ve hizmet seferberliğini paylaştı. Başkan Sandıkçı, "Canik’imize geleceğe yönelik eserler kazandırıyor, her alanda daha güçlü bir Canik için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Depreme dayanıksız 741 binayı bertaraf ediyoruz

Başkan Sandıkçı, Soğuksu Mahallesinde 17.5 hektar alanda süren kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekti. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilçedeki depreme dayanıksız ve yüksek riskli binaların yıkım işlemlerinin sürdüğünü belirten Sandıkçı, "Soğuksu Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm projemizle depreme dayanıksız 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan toplam 741 binayı bertaraf ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sandıkçı, "Hemşehrilerimizin can güvenliği birinci önceliğimizdir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla hemşehrilerimizi, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarıyla buluşturacağız" diye konuştu.

Üstyapı çalışmaları tam gaz

Gaziosmanpaşa ve Devgeriş Mahalleleri'nde vatandaşların uzun yıllardır beklediği doğal gaz talebinin çözüldüğünü aktaran Başkan Sandıkçı, "Gaziosmanpaşa ve Devgeriş Mahallesi sakinlerimizin uzun yıllardır beklediği doğal gaz talebini çözüme kavuşturduk. Her iki mahallemizde de doğal gaz ana bağlantı çalışmalarının ardından hane bağlantı işlemlerini de tamamladık. Hanelerimiz doğal gaz kullanımına başladı" dedi. Sandıkçı, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların yenilenmesi ve çevre düzenleme işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanacağını vurguladı.

Trafik akışı daha güvenli

İlçede şehir içi trafik güvenliğini artırmaya yönelik adımların sürdüğünü belirten Sandıkçı, Uludağ ve Hasköy Mahalleleri'ndeki kavşak düzenlemelerine dikkat çekti: "Uludağ Mahallemizde İskilip Bulvarı, Mahmudiye Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi kesişim noktasında ve Hasköy Mahallemizde Cengiz Topel Caddesi, Yeni Samsun Bulvarı ve Şehit Piyade Er Erdoğan Dindar Bulvarı kesişim noktasında Samsun Büyükşehir Belediyemizle birlikte kavşak çalışmalarını tamamladık. Her iki kavşak noktamızda çevre düzenleme çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlerleyen süreçte de ilçemizde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz".

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.

