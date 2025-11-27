Saniye Bencik Kangal ile Vezirköprü'de 'Bilinçli Ebeveynlik' Söyleşisi

Saniye Bencik Kangal, Vezirköprü'de düzenlenen söyleşide ailelere çocuk gelişimi, iletişim ve güven ortamı üzerine pratik öneriler sundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:00
Akademisyen Anne'den ailelere önemli mesajlar

"Akademisyen Anne" olarak tanınan Saniye Bencik Kangal, Vezirköprü'de düzenlenen "Bilinçli Ebeveynlik" söyleşisinde ailelere çocuk gelişimi üzerine önemli mesajlar verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen programda Kangal, çocukların gelişim süreçlerinde ebeveyn tutumlarının önemine vurgu yaparak ailelere günlük yaşamda uygulayabilecekleri pratik öneriler sundu. Kangal, çocuklara doğru yaklaşımın, etkili iletişimin ve güven ortamının sağlanmasının temel unsurlar olduğunu ifade etti.

Program akışı ve kapanış

Program sonunda Belediye Başkanı Murat Gül, Saniye Bencik Kangal’a teşekkür ederek kendisine bir hediye takdim etti. Etkinlik, Kangal’ın okuyucuları için kitaplarını imzalaması ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.

Söyleşi, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlendi. Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

