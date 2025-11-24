Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Çevre ve İklim Eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere iklim değişikliği, geri dönüşüm ve çevre bilinci eğitimi verip atık toplama noktaları kurdu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:28
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla yürüttüğü Çevre Bilinci ve İklim Değişikliği Eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere yönelik bir program gerçekleştirdi.

Eğitim İçeriği ve Materyaller

Alanında uzman ekiplerin verdiği eğitimlerde iklim değişikliğinin etkileri, çevreyi korumanın önemi ve geri dönüşüm bilinci gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Öğrencilere çevre duyarlılığına yönelik hazırlanan özel kitapçıklar da hediye edildi.

Uygulama ve Teşvikler

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, eğitimin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla okula kaynağında ayrıştırma için atık yağ, atık pil ve geri dönüşüm kutuları yerleştirdi. Ayrıca öğrencilerin çevre bilincini pekiştirmesi için doldurulan her atık kutusuna teşvik edici ödül ve hediyeler verileceği belirtildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının kent genelindeki okullarda devam edeceğini açıkladı.

