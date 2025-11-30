Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'ne Özel Klip

Otobüs şoförlerinin emek ve fedakârlığı gözler önüne serildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kapsamında şehir içi ulaşımın görünmez kahramanları olan otobüs şoförlerine özel bir klip hazırladı. Klipte, 800 otobüs şoförünün emek dolu bir günü bir araya getirildi; şehir genelinde her gün yaklaşık 50 bin kilometrelik yol kat edildiği vurgulandı.

Hazırlanan görüntülerde şoförlerin güne nasıl başladıkları, evlerinden işe gelişleri, direksiyon başındaki yoğun mesaileri ve yolculara sundukları hizmet samimi bir dille işlendi. Klip, şehir içi ulaşımda günde ortalama 220 bin vatandaşın güvenli ulaşımını sağlayan şoförlerin duygularına, karşılaştıkları zorluklara ve şehre duydukları sevgiye odaklandı.

Klip sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı. Vatandaşların paylaştığı yorumlar, şoförlerin gösterdiği özveriye yönelik destek ve teşekkürlerle doluydu; Şanlıurfa halkı, şoförlerin yazın sıcak günlerinde ve kışın soğuk sabahlarında kesintisiz hizmet üreterek şehrin günlük yaşamını sürdürdüğünü vurgulayarak klibi takdir etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ulaşım hizmetlerinin temelini oluşturan şoförlere minnet duyduklarını belirterek, "Şehrimizin yükünü omuzlarında taşıyan tüm şoförlerimizin Dünya Şoförler Günü’nü kutluyor, emekleri için teşekkür ediyoruz" mesajını paylaştı.

Klip, çalışanların değerini ön plana çıkarması ve kamuoyunun desteğini göstermesi açısından Şanlıurfa'da anlamlı bir farkındalık oluşturdu.

