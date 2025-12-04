Şanlıurfa Ceylanpınar’da İki Ticari Araç Çarpıştı: Biri Ters Döndü

Şanlıurfa Ceylanpınar’da iki ticari araç çarpıştı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışan iki hafif ticari araçtan biri yol ortasında ters döndü. Olayda yaralanan olmadı.

Kaza noktası ve araç bilgiler

Kaza, Tümgeneral Aydoğan Aydın Caddesi ile Ömer Halisdemir Caddesi kesişiminde gerçekleşti. S.T. idaresindeki 63 M 4085 plakalı hafif ticari araç ile H.A. yönetimindeki 34 HUE 283 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ters döndü.

Olay yerindeki müdahale ve güvenlik

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki sürücünün de yaralanmadığını ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Mahallelinin talebi

Mahalle sakinleri, bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden kasis yapılması talebinde bulundu.

ŞANLIURFA’DA TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: TERS DÖNEN ARAÇTA YARA ALMADAN KURTULDULAR