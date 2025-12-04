Şanlıurfa Ceylanpınar’da İki Ticari Araç Çarpıştı: Biri Ters Döndü

Ceylanpınar’da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri ters döndü; sürücüler yara almadı, mahalle sakinleri kasis talep etti.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:36
Şanlıurfa Ceylanpınar’da İki Ticari Araç Çarpıştı: Biri Ters Döndü

Şanlıurfa Ceylanpınar’da iki ticari araç çarpıştı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışan iki hafif ticari araçtan biri yol ortasında ters döndü. Olayda yaralanan olmadı.

Kaza noktası ve araç bilgiler

Kaza, Tümgeneral Aydoğan Aydın Caddesi ile Ömer Halisdemir Caddesi kesişiminde gerçekleşti. S.T. idaresindeki 63 M 4085 plakalı hafif ticari araç ile H.A. yönetimindeki 34 HUE 283 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ters döndü.

Olay yerindeki müdahale ve güvenlik

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki sürücünün de yaralanmadığını ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Mahallelinin talebi

Mahalle sakinleri, bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden kasis yapılması talebinde bulundu.

ŞANLIURFA’DA TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: TERS DÖNEN ARAÇTA YARA ALMADAN KURTULDULAR

ŞANLIURFA’DA TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: TERS DÖNEN ARAÇTA YARA ALMADAN KURTULDULAR

ŞANLIURFA’DA TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: TERS DÖNEN ARAÇTA YARA ALMADAN KURTULDULAR

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Ankara’da Mevsimin İlk Karı Beypazarı’nı Beyaza Bürüdü
7
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi