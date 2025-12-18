DOLAR
Şanlıurfa'da 14 Kişilik Ailenin Evi 'Kendiliğinden' Yanıyor — 2 Aylık Bebek Yaralandı

Şanlıurfa Eyyübiye Akdilek'te 14 kişilik Kaya ailesinin evi bir aydır nedeni belirlenemeyen yangınlarla yanıyor. Son olayda 2 aylık bebek yanarak tedavi altında.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:24
Şanlıurfa'da tekrar eden yangınlar: 14 kişilik aile evsiz kaldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi, son bir aydır evlerinde tekrarlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangınlarla mücadele ediyor. Ailenin 14 ferdi evlerini boşaltmak zorunda kalırken, çıkan son yangında 2 aylık bebek yanarak hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ayrıntıları

Bir ay içinde defalarca eşyaların tutuştuğu ev, ailenin belirttiğine göre aniden alev alıyor. Aile üyeleri evin 15 yıldır kullanıldığına dikkati çekerek yangınların daha önce yaşanmadığını vurguladı. Son yangında yaralanan bebeğin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor ve ailenin evi kullanılamaz hale geldi.

Ailenin sığındığı komşu evde de yangın çıkması üzerine, Kaya ailesi sokakta kalmak zorunda kaldı. Şu an 14 kişi tek bir odada yaşamaya devam ediyor; başka bir yere taşınma girişimleri sonuç vermedi.

Ailenin çağrısı ve beklenti

İsmail Kaya yaşadıklarını anlatarak yetkililerden yardım talep etti. Kaya'nın aktardıkları: 'Son bir aydır evimiz yanıyor. Bütün eşyalarımız yanıyor. En son çıkan yangında 2 aylık çocuğumuz yandı. Yüzü yandı, şu an yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Bütün eşyalarımız yandı. Çıkan yangınların sebebini bizde bilmiyoruz. Evimiz kendiliğinden yanıyor. Dışarı çıkıyoruz, ardımıza bakıyoruz alev var. Artık canımızdan korkmaya başladık. Çözüm için bazı yerlere başvurduk fakat bir neticeye varamadık. Başka bir yere taşındık orada da yangın çıktı. Şuan bir odamız var, 14 kişi o odada kalıyoruz. Başka yere gidemiyoruz. Komşumuza gittik, orada da yangın çıktı. Beklentimiz buranın yıkılıp, yerine geçinebileceğimiz bir yer yapılmasıdır.'

Kaya ailesi, yetkililerden acil müdahale, kalıcı çözüm ve güvenli konut talep ediyor. Olayla ilgili resmi açıklama veya soruşturma bilgileri henüz paylaşılmadı.

