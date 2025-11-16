Şanlıurfa'da 2 Katlı İnşaatta Göçük: 5 İşçi Göçük Altında Kaldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Kısas Mahallesi'nde, 2 katlı inşaatta beton dökümü sırasında çökme oldu; 5 işçi göçük altında kaldı, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:08
Haliliye, Kısas kırsal Mahallesi'nde beton dökümü sırasında çökme

Şanlıurfa'da bir inşaatın beton dökümü sırasında meydana gelen çökme, 2 katlı binada çalışan 5 işçinin göçük altında kalmasına yol açtı.

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, inşaatın beton dökümü esnasında yapı çöktü ve işçiler enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların ortak çalışmasıyla göçük altındaki işçiler çıkarıldı.

Çıkarılan işçilere olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı; ardından işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

