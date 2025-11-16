Şanlıurfa'da 2 Katlı İnşaatta Göçük: 5 İşçi Göçük Altında Kaldı
Haliliye, Kısas kırsal Mahallesi'nde beton dökümü sırasında çökme
Şanlıurfa'da bir inşaatın beton dökümü sırasında meydana gelen çökme, 2 katlı binada çalışan 5 işçinin göçük altında kalmasına yol açtı.
Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, inşaatın beton dökümü esnasında yapı çöktü ve işçiler enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların ortak çalışmasıyla göçük altındaki işçiler çıkarıldı.
Çıkarılan işçilere olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı; ardından işçiler hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA'DA 2 KATLI İNŞAATTA GÖÇÜK: 5 İŞÇİ ALTINDA KALDI ŞANLIURFA'DA 2 KATLI İNŞAATTA GÖÇÜK: 5 İŞÇİ ALTINDA KALDI