Şanlıurfa'da Asansör Faciası: 5 Aile Üyesi Yaralandı

Viranşehir'de Asansör Kazası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan kaza büyük panik yarattı. Düşen asansörde aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olayda yaralananlar arasında Rahime O. (58), Rahime O. (40), Şemanur O. (20), M.A.O. (5) ve M.S.O. (9) bulunuyor. Aile, 5 katlı apartmanın asansörüne bindikleri sırada asansör birden 5'inci kattan zemine düştü.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları asansörden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.