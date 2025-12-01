Şanlıurfa'da Deney Tüpleri Patlaması: 2 Yaralı

Ceylanpınar Anadolu Lisesi'nde deney tüplerinin patlaması sonucu hizmetli M.Ş.G. ve 17 yaşındaki öğrenci S.G. yaralandı; her iki kişi hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayın detayları

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Ceylanpınar Anadolu Lisesinde, okul deposunda bulunan deney tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, depoda duman yükseldiğini fark eden hizmetli personel M.Ş.G., tüpleri söndürmek amacıyla el arabasıyla dışarı çıkardı. Tüplere su dökülmesiyle birlikte patlama meydana geldi.

Patlama sonucu hizmetli M.Ş.G., eline ve yüzüne isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralanırken, 17 yaşındaki S.G. isimli öğrenci de dumandan etkilendi.

Müdahale ve sonrası

Olayın ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı ve patlayan deney tüpleri ile parçalarını okul bahçesinden topladı.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

