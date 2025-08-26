DOLAR
Şanlıurfa'da Doktor Görevden Uzaklaştırıldı: 'İstenmeyen Davranış' İddiası

Şanlıurfa Valiliği, hasta yakınına 'istenmeyen davranışlarda' bulunduğu iddia edilen doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve doktorun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:41
Şanlıurfa'da Doktor Görevden Uzaklaştırıldı: 'İstenmeyen Davranış' İddiası

Şanlıurfa'da Doktor Görevden Uzaklaştırıldı: 'İstenmeyen Davranış' İddiası

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği, hasta yakınına "istenmeyen davranışlarda" bulunduğu iddia edilen doktorun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddiaları içeren haberlerin basında yer alması üzerine ilgili personel hakkında Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır."

