Şanlıurfa'da inşaat göçüğü: 2 çocuk işçi yaşamını yitirdi

Haliliye Kısas Mahallesi'nde beton dökümü sırasında çökme

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Beton dökümü yapılan 2 katlı bir inşaatta çökme yaşandı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, demirlerin ve betonun altında kalan işçileri kurtarma çalışması başlattı.

Göçük altında kalan 5 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Sedat Kurt ile Yakup Güneş kurtarılamadı.

Her iki hayatını kaybeden işçinin de 16 yaşında olduğu öğrenildi.

GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN 2 ÇOCUK İŞÇİ KURTARILAMADI