Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda sigara, akaryakıt, nargile tütünü, cep telefonu ve alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:03
Valilikten yapılan açıklama: Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 bin 800 paket sigara, 1920 litre akaryakıt, 1060 kilogram nargile tütünü, 56 cep telefonu ile 35 şişe alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

