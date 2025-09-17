Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında

Valilikten yapılan açıklama: Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 bin 800 paket sigara, 1920 litre akaryakıt, 1060 kilogram nargile tütünü, 56 cep telefonu ile 35 şişe alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.