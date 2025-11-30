Şanlıurfa'da Korkutan Yangın: Birecik'te 5. Kattaki Daire Alev Alev

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 5. kattaki bir dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, büyük maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:38
Olay

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Yangının balkonda çıktığı belirtilirken, alevler kısa sürede tüm daireyi sararak hızla büyüdü.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının yan binalara sıçramasını önledi. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alındı.

Şans eseri can kaybı yaşanmadı, ancak dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

