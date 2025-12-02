Şanlıurfa'da Piknik Tüpü Patladı: Anne ve 3 Çocuğu Yaralandı

Şanlıurfa Haliliye'de piknik tüpü patladı; anne ve 3 çocuğu yaralandı, evin duvarı yıkıldı ve mutfak eşyaları sokağa saçıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 22:24
Şanlıurfa'da Piknik Tüpü Patlaması: Anne ve 3 Çocuğu Yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde meydana gelen piknik tüpü patlaması sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarı yıkıldı ve mutfak eşyaları sokağa savruldu.

Olayın Detayları

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 77. Sokak üzerinde, üç katlı binanın giriş katındaki bir dairede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen patlama sonucunda dairede bulunan aile fertleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Hasar ve Soruşturma

Patlama nedeniyle evin duvarı yıkıldı ve mutfak eşyaları sokağa saçıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

