Şanlıurfa Karaköprü'de Camide Ayakkabı ve Mont Hırsızlığı Kamerada

Abdurrahman Ademoğlu Camii'nde güvenlik kamerası hırsızlığı kaydetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki Abdurrahman Ademoğlu Camiinde meydana gelen hırsızlık olayı, caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, camiye gelen bir şahsın bir süre içerde dolaşarak çevreyi kontrol ettiği, daha sonra girişte bulunan ayakkabılık ve askılıktaki montu aldığı görülüyor. Zanlı, eşyaları alıp hızla camiden uzaklaşıyor.

Eksik eşyaları fark eden cami görevlileri durumu polise bildirirken, güvenlik kamera görüntüleri polis ekipleri tarafından inceleniyor. Yetkililer, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

