Şanlıurfa Protokolünden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Şanlıurfa il protokolü "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak

"Bugün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanında karşılaştıkları güçlükleri hatırlıyor; onların hayatlarını kolaylaştırmak, fırsat eşitliği sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir kez daha güçlü bir kararlılık ortaya koyuyoruz. Engelli bireylerimizin haklarını korumak, sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve hayat standartlarını yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz, kapsayıcı sosyal politikaları ve hizmetleriyle her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir. Şanlıurfa’mızda da eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda erişilebilirlik ve destek hizmetlerini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli bireylerimizin toplumda aktif, üretken ve mutlu bireyler olarak yer almaları en büyük önceliklerimizdendir. Ancak bu yaklaşımla hareket ederek çalışmalarımızı yürütmekle birlikte, engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onlara daha eşit fırsatlar sunmak ve günlük hayata katılımlarındaki dezavantajlari ortadan kaldırmak için yapmamız gereken daha pek çok çalışma olduğunun farkındayız. Bu farkındalık ve bilinçle, onlarla istişare ederek, dinleyerek daha sağlıklı bir yol haritası oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu anlamlı günde; engelli vatandaşlarımızın her biriyle dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyor, ailelerine ve onlarla özveriyle çalışan kamu ve özel bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor; kıymetli engelli vatandaşlarımıza, daha mutlu olacakları ve kendilerini ifade edebilecekleri imkanlara kavuşmalarını diliyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bizlere önemli bir gerçeği yeniden hatırlatıyor: Toplum, ancak tüm bireyleriyle bir araya geldiğinde tamdır ve hiçbir engel; sevginin, dayanışmanın ve birlikte yaşama iradesinin önüne geçemez. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın yaşamına değer katmayı; onların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerçek engel fizikte değil, gönüllerdedir. Birlikte kaldırdığımız her engel, şehrimizde daha fazla umut, daha fazla kardeşlik ve daha fazla dayanışma yeşertmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, engelli bireylerimizin ve kıymetli ailelerinin her zaman yanında olduk; bundan sonra da aynı kararlılıkla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların hayatını kolaylaştıracak, sosyal hayata katılımlarını güçlendirecek, engelsiz bir şehir idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürecek projeler için tüm imkânlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle; tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor, onların yaşam mücadelesine güç katan ailelerine, eğitmenlerine, gönüllülere ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugünün, engelsiz bir şehir için farkındalığımızı artıran, dayanışmamızı büyüten bir vesile olmasını diliyorum. Engelleri birlikte aştığımız bir geleceğe inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat

"Her bireyin birer engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, engelli vatandaşlarımızın yanında durmak, onlara destek olmak ve eşit haklara sahip olduklarını her fırsatta hissettirmek hem insani hem de vicdani görevimizdir. Ülkemizin dört bir yanında engellerine rağmen gösterdikleri azimle spordan sanata, eğitimden iş hayatına kadar pek çok alanda başarı hikâyeleri yazan kardeşlerimiz bizlere ilham ve güç vermektedir. Haliliye Belediyesi olarak, çalışma sahalarımızdan sosyal projelerimize, kültür-sanat faaliyetlerimizden spor ve eğitim desteklerimize kadar her alanda engelli bireylerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Gören göz, işiten kulak, tutan el ve yürüyen ayak olma anlayışıyla gönül belediyeciliğini esas alıyor; empatiyi, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendiren hizmetler üretmeyi sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor; tüm engelli kardeşlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş

"Eyyübiye’de yaşayan engelli kardeşlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tekerlekli sandalye, akülü araç ve glutensiz gıda kolisi desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. İlçemizin her köşesinde bu hizmetlere erişimi artırmak için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Onların hayatlarını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Her birinin kayıtlarını tuttuğumuz ve ihtiyaçları olduğu anda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz engelli vatandaşlarımız ve aileleri, diledikleri her an bizlere ulaşıp, taleplerinin karşılanmasını isteyebiliyor. Devletimizin sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım gibi alanlarda engelli vatandaşlarımıza sunduğu destekler, onların hayatlarını kolaylaştırmanın yanında ailelerin de yükünü azaltmış bulunuyor. Özellikle engelli aylığı, evde bakım maaşı gibi maddi destekler sayesinde hem engelli kardeşlerimiz hem de aileleri kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürme imkânına kavuşmuş bulunuyor. Engellilik bir ayrım ya da eksiklik değil, toplumumuzun farklılıklarla güçlenen yapısının doğal bir parçasıdır. Bu bilinçle tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ŞANLIURFA PROTOKOLÜNDEN "ENGELLİLER GÜNÜ" MESAJI