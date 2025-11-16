Sapanca Gölü'nde SASKİ'den 4 Kilometrelik Temizlik Seferberliği

SASKİ, Sapanca Gölü kıyılarında 4 kilometrelik alanda plastik, cam ve metal atıkları toplayıp sazlıkları kontrollü temizleyerek ekosistemi koruyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:33
Sapanca Gölü'nde SASKİ'den 4 Kilometrelik Temizlik Seferberliği

Sapanca Gölü'nde SASKİ'den 4 Kilometrelik Temizlik Seferberliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün çekilen kıyı şeritlerinde başlattığı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaların amacı göl ekosistemini korumak ve su dolaşımını engelleyen unsurları ortadan kaldırmaktır.

Çalışmanın kapsamı

Toplam 4 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalarla kıyı ve yüzey temizliği yapılıyor. Ekipler; plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve metal parçalar başta olmak üzere doğaya zarar veren tüm atıkları özenle topluyor.

Sazlıkların kontrollü temizliği

Gölün zamanla daralan kıyı kesimlerinde su dolaşımını kısıtlayan yoğun sazlık alanlarda kontrollü seyreltme işlemleri gerçekleştiriliyor. Müdahaleler sırasında doğal habitatın zarar görmemesine özen gösterilerek göl yüzeyinde daha sağlıklı bir su hareketliliği sağlandı; böylece oksijen dengesi ve su kalitesi korunuyor.

Doğal dengeye katkı

Yürütülen temizlik çalışmalarıyla Sapanca Gölü'nün kıyı ve su ekosisteminin korunması hedefleniyor. SASKİ ekipleri, tespit ettikleri atıkları toplayarak göl havzasının doğal dengesinin korunmasına katkı sağlıyor.

SASKİ, SAPANCA GÖLÜ’NÜN ÇEKİLEN KIYI ŞERİTLERİNDE BAŞLATTIĞI TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ...

SASKİ, SAPANCA GÖLÜ’NÜN ÇEKİLEN KIYI ŞERİTLERİNDE BAŞLATTIĞI TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. GÖL EKOSİSTEMİNİ TEHDİT EDEN ATIKLAR İLE SU DOLAŞIMINI KISITLAYAN KONTROLSÜZ SAZLIK ALANLAR TİTİZ BİR ŞEKİLDE TEMİZLENİYOR.

SASKİ, SAPANCA GÖLÜ’NÜN ÇEKİLEN KIYI ŞERİTLERİNDE BAŞLATTIĞI TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK BiGG 2025 2’nci Çağrısı Sonuçları: 109 Mükemmeliyet Mührü
2
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı
3
İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
4
59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı
5
Diz Kireçlenmesinde Eksozom Tedavisi: Ameliyatsız Yeni Çözüm
6
Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu
7
Başakşehir'de Kuyumcu Soygunu EVA Group Güvenliğiyle 63 Saniyede Engellendi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?