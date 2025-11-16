Sapanca Gölü'nde SASKİ'den 4 Kilometrelik Temizlik Seferberliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün çekilen kıyı şeritlerinde başlattığı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaların amacı göl ekosistemini korumak ve su dolaşımını engelleyen unsurları ortadan kaldırmaktır.

Çalışmanın kapsamı

Toplam 4 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalarla kıyı ve yüzey temizliği yapılıyor. Ekipler; plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve metal parçalar başta olmak üzere doğaya zarar veren tüm atıkları özenle topluyor.

Sazlıkların kontrollü temizliği

Gölün zamanla daralan kıyı kesimlerinde su dolaşımını kısıtlayan yoğun sazlık alanlarda kontrollü seyreltme işlemleri gerçekleştiriliyor. Müdahaleler sırasında doğal habitatın zarar görmemesine özen gösterilerek göl yüzeyinde daha sağlıklı bir su hareketliliği sağlandı; böylece oksijen dengesi ve su kalitesi korunuyor.

Doğal dengeye katkı

Yürütülen temizlik çalışmalarıyla Sapanca Gölü'nün kıyı ve su ekosisteminin korunması hedefleniyor. SASKİ ekipleri, tespit ettikleri atıkları toplayarak göl havzasının doğal dengesinin korunmasına katkı sağlıyor.

SASKİ, SAPANCA GÖLÜ’NÜN ÇEKİLEN KIYI ŞERİTLERİNDE BAŞLATTIĞI TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. GÖL EKOSİSTEMİNİ TEHDİT EDEN ATIKLAR İLE SU DOLAŞIMINI KISITLAYAN KONTROLSÜZ SAZLIK ALANLAR TİTİZ BİR ŞEKİLDE TEMİZLENİYOR.