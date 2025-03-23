Saraçhane'deki İZİNSİZ Gösteride Eylemciler İBB Binasına Girdi

Saraçhane'de Yolsuzluk Soruşturmasına Protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteri, olaylara sahne oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 91 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmaları protesto etmek için bir grup eylemci Saraçhane'de toplandı. Ancak, buradan Taksim'e yürümek isteyen bir kısmı, Bozdoğan Kemeri'ne doğru ilerlemeye çalıştı.

Polis Müdahalesi ve Arbede

Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim'e doğru geçişine izin vermeyerek, uzaklaşmalarını istedi. Bu uyarıya karşılık veren eylemciler, polis ekiplerine havaifişek, taş ve su şişeleri attı, bu durum kısa süreli bir arbede yaşanmasına neden oldu. Polis, olayı kontrol altına almak için zaman zaman biber gazı kullandı.

Müdahalenin ardından bazı göstericiler şehir içindeki ara sokaklara dağılırken, belli başlı bir grup ise doğrudan İBB binasına girdi. Polis, bu arada ara sokakları kapatarak, bazı göstericileri gözaltına almaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride polisin müdahalede bulunduğu bazı eylemciler İBB binasına girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride polisin müdahalede bulunduğu bazı eylemciler İBB binasına girdi.