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Saraybosna'da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni Düzenlendi

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde, 1992-1995 savaşında öldürülen 1601 çocuk, anma töreninde hatırlandı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 13:25
Saraybosna'da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni Düzenlendi

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasındaki savaş sırasında kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da, Sırplar tarafından öldürülen 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi.

Etkinlikte, kurbanların yakınları, vatandaşlar, yetkililer ve birçok çocuk bir araya geldi. Öldürülen çocuklar için dualar yapıldı ve hatıralarını yaşatmak amacıyla anıta çiçekler bırakıldı.

1992-1995 Saraybosna Kuşatmasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Saraybosnalıların kuşatma yıllarında maruz kaldıkları vahşet ve cinayetlere dikkat çekti. Grabovica, gençlerin bu acı olayları unutmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hepimiz, kuşatma sırasında yaşananlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan genç nesillere hafıza kültürünü aktarmakla yükümlüyüz. Gençler, kendi yaşıtlarının nasıl katledildiğini ve hayallerinin nasıl korkunç biçimlerde yok edildiğini bilmelidir" dedi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Alija Hodzic ise kuşatma döneminde tek çocuğunu kaybettiğini belirterek, zaman geçtikçe acısının daha da arttığını ifade etti. Hodzic, "Tek çocuğum, kızım Jasmina, 18 yaşındayken caniler tarafından bizden alındı. Sevgili kardeşlerim, kimse için savaş istemeyin çünkü savaş sadece kötülük getirir" şeklinde konuştu.

Saraybosna kuşatması, modern tarihin en uzun kuşatması olarak 5 Nisan 1992'de başladı ve 29 Şubat 1996'ya kadar sürdü. Kuşatma süresince, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucunda birçok masum sivil hayatını kaybetti. Bu süreçte 11,541 kişi hayatını kaybetmiş, bunlardan 1601'i çocuk olmuştur.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaş sırasında kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaş sırasında kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da Sırplar tarafından öldürülen 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi. Saraybosna'daki programa kurbanların yakınları, vatandaşlar, yetkililer ile çok sayıda çocuk katıldı. Öldürülen çocuklar için dua edildi ve hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan anıta çiçekler konuldu.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaş sırasında kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaş sırasında kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da Sırplar tarafından öldürülen 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi. Saraybosna'daki programa kurbanların yakınları, vatandaşlar, yetkililer ile çok sayıda çocuk katıldı. Öldürülen çocuklar için dua edildi ve hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan anıta çiçekler konuldu.

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