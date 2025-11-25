Sarıgöl'de Sokak Hayvanlarına Yakın Takip — Kaymakam Halil Dalak İnceledi

Kaymakam Halil Dalak, Sarıgöl Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda barınma, beslenme ve tedavi hizmetlerini yerinde inceledi ve takip sözü verdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:00
Yerinde inceleme ve değerlendirme

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçedeki sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavi imkanlarını yerinde görmek amacıyla Sarıgöl Belediyesi tarafından yapılan Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Dalak, tesis yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette ilgili birim amirleri de kendisine eşlik etti.

Tesiste barınan sokak hayvanlarının durumunu tek tek inceleyen Dalak, özellikle bakım şartları, beslenme düzeni ve sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Yetkililer, alanda yürütülen tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Kaymakam Halil Dalak, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin önemine dikkat çekerek, bakım evindeki çalışmaların yakından takip edildiğini söyledi. Dalak, "Sokak hayvanlarımızın güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşaması için yürütülen tüm faaliyetler bizim için büyük önem taşıyor. Bu hizmetlerin daha da geliştirilmesi için çalışmalarımız sürecek."

