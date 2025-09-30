Sarıyer'de Otomobil Bahçeye Düştü: Sürücü Yaralandı
Olayın Detayları
Sarıyer'de kontrolden çıkarak bir evin bahçesine düşen otomobil, bölge sakinlerini ve ekipleri alarma geçirdi. Olay, Çamlıtepe Mahallesi Çamlıtepe Cami Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre araç yokuş aşağı ilerlerken kaymaya başladı ve sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bahçeye düştü.
Müdahale ve Durum
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.
Sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
