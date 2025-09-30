Sarıyer'de Otomobil Bahçeye Düştü: Sürücü Yaralandı

Sarıyer Çamlıtepe'de yokuşta kayan otomobil evin bahçesine düştü; sürücü kendi imkanlarıyla çıkarıldı ve ambulansta tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:57
Sarıyer'de Otomobil Bahçeye Düştü: Sürücü Yaralandı

Sarıyer'de Otomobil Bahçeye Düştü: Sürücü Yaralandı

Olayın Detayları

Sarıyer'de kontrolden çıkarak bir evin bahçesine düşen otomobil, bölge sakinlerini ve ekipleri alarma geçirdi. Olay, Çamlıtepe Mahallesi Çamlıtepe Cami Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre araç yokuş aşağı ilerlerken kaymaya başladı ve sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bahçeye düştü.

Müdahale ve Durum

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'de kontrolden çıkarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sarıyer'de kontrolden çıkarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sarıyer'de kontrolden çıkarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
3
Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi
4
Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir
5
İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
6
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
7
Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar