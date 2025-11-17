SASKİ, Ferizli Yeni Mahalle’de 5 Kilometrelik İçme Suyu Hattını Yeniliyor

Kayıp ve kaçağa geçit yok

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürdüğü dönüşüm çalışmaları kapsamında Ferizli Yeni Mahalle’de ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu altyapısını yeniliyor.

Proje ile bölgedeki 35 yıllık hatlar elden geçirilerek 5 bin metrelik içme suyu hattı baştan sona değiştiriliyor. Ekiplerin özverili çalışması sayesinde bölge sakinleri artık eski hatlardan kaynaklanan arızalar ve kesintilerle karşılaşmayacak.

Yenileme çalışmaları sadece ana hatla sınırlı kalmıyor; proje kapsamında 100 abonenin bağlantı hatları da yenilenerek suyun kaynağından musluğa ulaşana kadar güvenliği sağlanıyor. Bu sayede su kayıpları önemli ölçüde azalacak, hat kaynaklı basınç düşüklüğü ortadan kaldırılacak.

SASKİ’nin devam eden altyapı yatırımları, şehir genelinde su yönetiminde verimliliği artırmayı ve vatandaşların günlük hayatında kesintisiz su hizmetini garanti altına almayı hedefliyor.

