Satranç Türkiye Kupası Kocasinan’da Sona Erdi — Başkan Çolakbayrakdar: 'Kazanan Geleceğimiz'

Satranç Türkiye Kupası Kocasinan'da Sona Erdi

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Başkan Çolakbayrakdar'dan tebrik ve vurgu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tek tek tebrik etti ve yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Satrançta kazanan Türkiye’nin geleceği çocuklardır. Rabbim başarılarını daim etsin. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada, çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla bir tesisimizi satranca ayırdık. Diğer yandan, zekâ oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu bildiğimiz için geçen yılın başında hayata geçirdiğimiz ‘Kocasinan IQ’ merkeziyle ise evlatlarımızın daha iyi bir şekilde problem çözebilme, düşünme aktivitelerinin geliştirilmesi, hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı mücadele edebilme, yeteneklerinin artırılması gibi zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz, onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ediyorum."

Ödüller ve Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyanın yanı sıra toplamda 500 bin TL ödül verildi. Müsabakalar sonunda ilk 7’ye giren sporcular, 3-14 Aralık tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek Türkiye Satranç Şampiyonasında yarışma hakkı kazandı.

Turnuva kapsamında Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan sporcular ise şöyle: Birinci FM Baver Yılmaz, ikinci FM Bora Çilek, üçüncü FM Tunahan Makaracı, dördüncü CM Ervin Özkan, beşinci CM Emre Kırılmaz, altıncı Yusuf Kerem Ilgaz, yedinci IM Umut Erdem Gündüz.

