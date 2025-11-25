Savunmak Zordur Ağlamaktan: Endülüs'ün Son Meliki Ebu Abbullah Es Sağir Anlatıyor

Yazar Muhammed Fatih Kılıçaslan, Endülüs Emevi Devleti'nin çöküş dönemini son melik Ebu Abbullah Es Sağir'in bakış açısından işleyen "Savunmak Zordur Ağlamaktan" adlı romanını okuyucularla buluşturdu.

Roman, Endülüs'ün son günlerini tarihî bir duyarlılıkla ele alıyor; okuyucuya İslam medeniyetinin batıdaki en parlak örneklerinden birinin serencamını anlatıyor.

Kılıçaslan, eserdeki perspektifi ve medeniyet tasvirini aktarırken şehirlerin tarihine dair vurgular da yaptı. Yazarın sözleri şöyle:

"Barselona’nın yaklaşık 100 sene Müslüman hakimiyetinde kaldığını, Madrid diye bir şehrin, Müslümanlar onu kurana kadar var olmadığını bilin. Evet, bugünkü İspanya’nın başkentinin sıfırdan Müslümanlar tarafından kurulduğunu, hatta ve hatta isminin Müslümanlar tarafından konduğunu (Mecrit) iyi bilin."

Yazar eseri sunarken ayrıca şunları ekledi:

"Yitik cennetin serencamını hatırlamak; Müslümanların hiç bilmedikleri topraklarda tutunma, hakimiyet kurma ve sonunda İslam medeniyetinin Batı yakasında yıldız gibi parlayan bir düzen kurma hikayesinin izini sürmek isteyenler için. Endülüs; Avrupa’ya ilim kapısını açan, kütüphaneleriyle, eşsiz mimari yapıtları ve ’öteki’ne karşı takındığı merhametli tavrıyla emsalsiz medeniyet. Tarık bin Ziyad’ın binbir zahmetle geçtiği, kalıcı olabilmek için gemileri yaktırdığı bir rüya."

Yazar Hakkında

Aslen Kırşehirli olan Muhammed Fatih Kılıçaslan, 1983 yılında Ankara'da doğdu. "Savunmak Zordur Ağlamaktan" adlı romanı ulusal bir roman yarışmasında mansiyon ödülüne ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.

Kılıçaslan, Sarı Saltuk Sultan’dan Gönül Aynama Yansıyanlar adlı hikayesiyle de ulusal bir hikaye yarışmasında üçüncülük ödülü aldı. Evli ve üç çocuk babası olan yazarın hikâye ve denemeleri, başta Kurgan ve Genç Okur dergileri olmak üzere çeşitli yayın organlarında yer aldı.

