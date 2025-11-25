SAVVy 1 Yaşında: Sabiha Gökçen'de Yapay Zeka Destekli Dönüşüm

SAVVy 1 Yaşını Terminalde Kutladı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı’nda çağrı merkezi iş yükünü hafifleten ve yolcu iletişiminde dönüşüm yaratan yapay zeka destekli dijital asistan SAVVy 1’inci yaşını terminaldeki yolcuların da katılımıyla kutladı.

Dijitalleşme ve büyüme hedefleri

Türkiye’nin yolcu sayısında en büyük 2’nci, Avrupa’nın en yoğun 9’uncu havalimanı olan ISG, dijitalleşme odaklı adımlarıyla sürdürülebilir büyüme ve yolcu memnuniyetinde öne çıkıyor. Avrupa Havalimanları Konseyi verilerine göre, geçen yıla kıyasla yüzde 28,1 artışla Ekim ayında Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olan ISG, 2026’da 47 milyon yolcu hedefliyor. SAVVy, Kasım 2024’te ICAO’nun "Gökyüzünde Yapay Zeka" etkinliğinde tanıtıldı ve havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan olarak operasyonlarda önemli bir rol üstlendi.

SAVVy bir ekip üyesi olarak

Müşteri Deneyimi Şefi Özen Çakır Özel, SAVVy’nin CRM faaliyetlerine sağladığı katkıyı şu sözlerle özetledi:

"Üretken yapay zekayı hayata geçirirken en çok önemsediğimiz noktalardan biri, yolcularımıza ‘bir robotla konuşuyorum’ hissi vermeden, karşılarında sohbet eden, anlayan ve doğal bir dille yanıt veren bir yardımcı sunmaktı. İnsanların bir konuda destek alırken aslında birebir bir asistanla konuşmak istediğini biliyoruz. SAVVy, tam da bu ihtiyacı sıcak ve insana yakın bir yüzle karşılayarak yolcularımızın teknolojiyi sevmesini ve tekrar tekrar kullanmayı tercih etmesini sağladı."

Teknoloji ve çok dilli destek

IT Direktörü İsmihan Baysal Anderson etkinlikte SAVVy’nin havalimanı deneyimini nasıl dönüştürdüğünü vurguladı ve projenin teknik hedeflerini paylaştı:

"7/24 yaşayan ve yolcu yoğunluğu ile öne çıkan havalimanımızda, havacılık sektöründeki global eğilimlerle uyumlu olarak yolcu deneyimini daha akıllı, hızlı ve temassız hale getirmeye odaklanıyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte biz de bu alandaki gelişmeleri merkezimize aldık. Dijitalleşme vizyonumuz kapsamında yolcu memnuniyetini artırmak, daha hızlı, doğru bir kişisel deneyim sunmak hedefiyle hayat bulan SAVVy, havacılık sektörünün özgün projelerinden biri olarak Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisiyle tasarlandı. SAVVy, misafirlerimizin soru ve taleplerine sohbet ortamında Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Almanca ve Fransızca olarak da gerçek bir kişiyle konuşuyormuş gibi anlık yanıt ve çözümler üretebiliyor. SAVVy, müşteri deneyimi noktasında havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan olarak kısa sürede beklenenin üzerinde bir etki oluşturdu. Yapay zekayı bugün pek çok şirket iş çözümlerine entegre etmek için çalışıyor ancak başarı oranının yüzde 4’lerde olduğunu öğrendik. SAVVy ile bu yüzde 4’lük başarı diliminin içerisinde yer almanın gurunu yaşıyoruz."

Performans verileri: Yolcu artışı ve dijital denge

İsmihan Baysal Anderson, SAVVy’nin entegre edildiği dönemin performans verilerini şu şekilde paylaştı:

"SAVVy’i aktif olarak sistemlerimize entegre ettiğimiz 2024 yılının 1 Nisan - 31 Ekim döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 25 milyon yolcu ağırlanırken, 2025’in aynı döneminde bu sayı yaklaşık 29,7 milyona ulaştı. Yüzde 19’luk bu artış, operasyonel yoğunluk açısından önemli bir büyümeye işaret etti. Aynı dönemde çağrı merkezimiz 2024 yılında 48 bin 381, 2025 yılında 68 bin 690 çağrı karşıladı. Nisan ayından itibaren çağrıları karşılamaya başlayan SAVVy, yolculardan gelen 53 bin 736 mesajı dijital kanalda yanıtlayarak büyük bir yükü üstlendi. Toplamda 122 bin 426 yolcu etkileşiminin yaşandığı 2025 döneminde, bu temasların yüzde 56’sı çağrı merkezi, yüzde 44’ü SAVVy üzerinden gerçekleşti. Bu süreçte ekip sayımızı büyütmeden; yalnızca aynı kadroyla ve yanımıza +1 ekip arkadaşı olarak SAVVy’yi alarak bu yoğunluğu başarıyla yönettik. Bu da teknolojinin doğru kullanıldığında nasıl bir fark ortaya koyabileceğimizi en net şekilde gösteriyor"

Anderson, dijital etkileşim oranındaki artışın bekleme sürelerini kısaltıp yolcu memnuniyetine katkı sağladığını ve çağrı merkezi kaynaklarının daha verimli kullanılmasına imkan tanıdığını belirtti.

Kutlama etkinliği ve yolcu etkileşimi

Doğum günü kutlamalarında performans sanatçısı Serdar Atsak tekerlekli müzik aletiyle mini bir konser verdi; SAVVy maskotu ve yolcular etkinliğe eşlik etti. Misafirlere doğa dostu bez çanta ve seyahat yastığı hediye edildi. Etkinlik özellikle çocukların ilgisini çekti.

Gelecek hedefleri

SAVVy, yolcuların uçuş, yönlendirme, ulaşım, hizmet noktaları ve sık sorulan sorularla ilgili taleplerine anlık yanıtlar veriyor. Altyapı geliştikçe sistem daha geniş konu başlıklarında kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Bugün 54 ülkede 39 iç hat, 113 dış hat olmak üzere toplam 152 destinasyonu bağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, önümüzdeki dönemde SAVVy’nin yeteneklerini genişleterek yolcu deneyiminin her aşamasında yapay zeka destekli dijital çözümleri entegre etmeyi hedefliyor.

