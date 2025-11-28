Saya Holding, Klaros Antik Kenti'ne Ana Sponsor Oldu

Saya Holding, Klaros Antik Kenti'ne ana sponsor olarak destek veriyor

Saya Holding’in Klaros Antik Kenti için üstlendiği ana sponsorluğun ardından düzenlenen özel inceleme gezisinde, binlerce yıllık kehanet merkezi yerinde incelendi. Holding yönetimi, Ege’nin kültürel mirasına sahip çıkma vizyonuyla bölgedeki çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.

İnceleme gezisine Doç. Dr. Onur Zunal (Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı), Cem Mengi (Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Mesut Sancak (Folkart Yönetim Kurulu Başkanı), Metin Sancak (Folkart Genel Müdürü), Ahmet Sancak (Folkart Genel Müdür Yardımcısı) ve Kezban Sancak Elay (İnsan Kaynakları Direktörü) katıldı.

Kazı çalışmaları ve sponsorluğun önemi

Menderes’teki Klaros Antik Kenti kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle Ege Üniversitesi bilimsel liderliğinde sürüyor. Doç. Dr. Onur Zunal, ana sponsora teşekkür ederek, sağlanan desteğin kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından güvence oluşturduğunu belirtti.

Doç. Dr. Zunal, ayrıca Saya Holding’in İzmir ve çevresinin kültür turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılmasında özel sektör katılımına örnek teşkil ettiğini vurguladı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Bakanlığa teşekkür etti.

Holdingten kültürel sorumluluk vurgusu

Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, Klaros’a verilen desteğin holdingin kültürel mirasa sahip çıkma anlayışının bir örneği olduğunu söyledi. Mengi, Klaros ile binlerce yıllık bir hafızaya dokunulduğunu, bunun geçmişe saygının ötesinde kültürel kalkınmanın gelecekle buluşturulması anlamına geldiğini ifade etti.

Mengi, bu adımın aynı zamanda Türkiye’de özel sektörün kültürel alanla kurduğu ilişkinin gelişimine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Klaros’tan Smyrna’ya uzanan kültürel vizyon

Cem Mengi, antik kentlerin arkeolojik olmanın ötesinde ekonomik ve kültürel kalkınmada da itici güç olduğunu vurguladı. İzmir’in neolitik dönemden Osmanlı’ya kadar süregelen katmanlı tarihinin kent için açık hava müzesi niteliği taşıdığını belirten Mengi, kent sınırlarında 875 arkeolojik sit alanı bulunduğunu ve bu alanların 17’sinde halen aktif kazı yapıldığını hatırlattı.

Mengi, Smyrna, Teos, Metropolis, Efes, Bergama ve kehanetleriyle bilinen Klaros gibi mirasların İzmir’in zenginliğini oluşturduğunu, bu değerlerin sadece kazı alanı olmaktan çıkarılarak herkesin deneyimleyebileceği alanlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Kent yaşamına kültür ve estetik yatırımı

Geziye katılanlar arasında yer alan Mesut Sancak, Folkart olarak gayrimenkul geliştirmenin sadece bina inşa etmek olmadığını; şehirlerin yaşam kültürünü, estetik bilincini ve sanatını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Sancak, projelerinde kültürü kent yaşamının merkezine koyduklarını ve kentin estetiği ile yaşam kalitesinin yükselmesinin birbirini besleyen bir döngü olduğunu ifade etti.

Folkart yöneticileri, İzmir odaklı kültür stratejilerini paylaşırken, kentin kültürel geleceğine yapılan yatırımların şehirle kurulan bağı güçlendireceğini belirtti.

Klaros Antik Kentine verilen bu tür desteklerin, hem arkeolojik çalışmalara katkı sağladığı hem de bölgenin kültür ve turizm vizyonunun güçlenmesine hizmet ettiği vurgulandı.

SAYA HOLDİNG’İN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ KLAROS ANTİK KENTİ’NDE DÜZENLENEN ÖZEL GEZİDE, BİNLERCE YILLIK KEHANET MERKEZİ YERİNDE İNCELENDİ.