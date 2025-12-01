Sayıştay: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 19 usulsüzlük tespit edildi

Sayıştay'ın CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında yürüttüğü 2024 yılı düzenlilik denetimi, belediyenin ihale süreçlerinden mali işlemlerine, personel ödemelerinden imar denetimlerine kadar uzanan alanlarda 19 ayrı mevzuata aykırılık tespit etti.

Çorlu Otobüs Terminali projesinde kritik tespitler

Raporda, 2018'de ihalesi yapılan Çorlu Otobüs Terminali projesinin süresinde tamamlanmadığı, yükleniciye üç kez ihtar çekildiği halde sözleşmenin feshedilmediği belirtildi. Yüklenicinin idare onayı olmadan proje değişikliği yaptığı, süre uzatımlarında ise mevzuata aykırı şekilde hava muhalefeti günleri eklenerek işlem yapıldığı vurgulandı. Ayrıca geciken diğer yapım işlerinde de yüklenicilere süre belirli ihtarname gönderilmediği ve gecikmelere ceza uygulanmadan işlerin devam ettirildiği kaydedildi.

Yağmursuyu şebekesi ihalesinde rekabet daraltıldı

Denetimde, yağmursuyu şebekesi ihalesi kapsamında, benzer iş grubuna girmeyen havaalanı pisti ve apron işleri için iş deneyim belgesi talep edildiği tespit edildi. Bu şart nedeniyle ihaleye doküman indiren 45 istekliden yalnızca birinin katılım yeterliliğine sahip olduğu bildirildi. Sayıştay, bunun rekabeti daralttığını ve fiyat dışı unsur puanlamasında hatalı yöntem kullanıldığını kaydetti.

Mali işlemler ve sözleşme uygulamalarında eksikler

Rapor, sözleşmesi feshedilen yüklenicilere yönelik mevzuat gereği yapılması gereken ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin uygulanmadığını, belediyenin bazı ilçelerde imar uygulamalarını denetlemediğini ortaya koydu. Yüklenicilere ödeme yapılırken "vadesi geçmiş vergi borcu yoktur" belgelerinin kontrol edilmediği ve bu nedenle mevzuata aykırı ödemeler yapıldığı da bildirildi.

Ayrıca POS cihazları üzerinden yapılan tahsilatların banka hesabına süresinde aktarılmadığı; teminat süresi içindeki kusur ve eksiklerin giderilmesi konusunda yüklenicilere yazılı ihtar yapılmadan bizzat işlem yapıldığı tespit edildi. Yeni fiyat oluşturulurken Ticaret ve Sanayi Odası onayının alınmadığı ve bazı yapım işlerinde zorunlu olan Genişletilmiş Bakım Devresi sigortasının yaptırılmadığı belirtildi.

Personel, ticari araç tahsisi ve kamuoyu araştırması bulguları

Denetimde, personel takip sistemine kaydı olmayan bir personele fazla mesai ücreti ödendiği, ek özel hizmet tazminatı puantajlarının hatalı düzenlendiği ve yevmiye defterlerinde boş sayfa bırakıldığı raporda yer aldı. Sayıştay ayrıca T ve M tipi ticari plakaların ihaleksiz ve süre belirtilmeden kişilere kullandırıldığını, belediyenin görev alanına girmeyen bir konuda kamuoyu araştırması yaptırıp bunun bedelini hizmet alımı gideri olarak ödediğini bildirdi.

Genel değerlendirme ve belediyenin açıklaması

Sayıştay, tespit edilen aykırılıkların ihale, mali işler, personel, imar ve muhasebe alanlarında yoğunlaştığını vurguladı. Belediye yönetimi ise raporda işaret edilen bazı hususlarda düzeltme çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

