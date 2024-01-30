Şehirler arası yolculukta hız sınırını aştı 150 bin lira trafik cezası ile karşılaştı

Araç değiştirmek için Antalya'dan Afyon'a giden galerici Kadir Bayer (28), EDS'den gelen 150 bin 600 TL'lik hız aşımı cezasına inanamadı. Cezayı ilk anda 15 bin lira olarak gören Bayer arkadaşının uyarısı ile gerçeklerle yüzleşti.

Galericilik yapan Kadir Bayer (28), 22 Ocak'ta Afyon'dan bir araç almak için yola çıktı. 34 FIB 370 plakalı otomobiliyle Afyon'a giden Bayer, yeni aldığı araçla takas yaptı ve Antalya'ya döndü. Bu arada telefonuna ceza kesildiğine dair mesaj geldi. Bayer, e-devletten baktığında Afyonkarahisar Sinanpaşa Kılıçarslan'da yeni kurulan Anlık Hız İhlal Tespit Sistemi'nden 150 bin 600 TL'lik ceza yediğini görünce şaşkınlık içinde kaldı.

Bayer, 82 kilometrelik hız limitinin çok üzerinde, 96 kilometrelik bir hızla seyrettiği için cezalandırıldı. Bayer, cezasının haksız olduğunu savunarak değiştirilmesini istedi.





Kadir Bayer, başına gelenleri şöyle anlattı:

“22 Ocak günü otomobil takası gerçekleştirmek için Afyon’a gittim. Afyonkarahisar-Antalya yolu Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Kılıçarslan’da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde 82 kilometrelik hız limitini aştığım tespit edildi. 2 tane mesaj geldi, ben de normal ceza sandım. Ceza makbuzum gelmedi, e-devlete girince 150 bin 600 TL olarak gördüm. İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Gelen cezaya itiraz edeceğim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. Benim bunu ödeme şansım hiç yok ödeyemem. 50 bin TL ticarete gittim, 150 bin TL ceza geldi. Ödersem de itiraz ederim. Ben yetkililerden bu cezanın silinmesini istiyorum, ödeme gücüm yok.”