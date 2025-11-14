Şehit Astsubay Ramazan Yağız Bursa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38)'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Mahallede toplanan genç, yaşlı yüzlerce kişi şehidi son yolculuğunda uğurladı.

Tören ve katılım

Yakınları ve sevenleri tarafından helallik alınmasının ardından cenaze, baba ocağı Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ne getirildi. Çatalsöğüt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi partilerin il temsilcileri ve milletvekilleri ile köy halkı, sevenleri ve yakınları katıldı.

Helallik ve defin

Cenaze namazının ardından Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

