Şehit Astsubay Ramazan Yağız Bursa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gürcistan'da uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38), Bursa'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 19:04
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38)'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Mahallede toplanan genç, yaşlı yüzlerce kişi şehidi son yolculuğunda uğurladı.

Yakınları ve sevenleri tarafından helallik alınmasının ardından cenaze, baba ocağı Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ne getirildi. Çatalsöğüt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi partilerin il temsilcileri ve milletvekilleri ile köy halkı, sevenleri ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

