Şehit Aybüke Yalçın'ın Adı Çorum'da Müzik Temalı Parkta Yaşatılacak

Çorum'da Müzik Temalı Park Açıldı

Çorum Belediyesi, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini taşıyan müzik temalı bir park inşa etti. Çepni Mahallesi Fen Lisesi 14. Cadde'de bulunan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Parkı, geri dönüşümlü müzik aletleriyle donatılmış çocuk oyun alanları sunuyor.

Parkın Tasarımı ve Özellikleri

Üstten bakıldığında gitar şeklinde tasarlanan park, çeşitli müzik enstrümanları ile dolu üç boyutlu alanlar içeriyor. Toplam 3 bin 645 metrekarelik bir alana sahip olan park, kentin ilk tematik müzik alanı olma özelliğini taşıyor.

Şehitlerin Adını Yaşatma Vurgusu

Açılış töreninde konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılan bu parkın kıymetini belirtti. Vali Çalgan, "Şehitlerin adına yapılan eserler, vefa borcumuzdur." diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Parkın Tematik Amacı ve Çocuklara Mesajı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentteki klasik parkların yeterli olduğunu belirterek, tematik parklar yapma kararı aldıklarını dile getirdi. "Çocuklarımızı müzik, sanat, spor etkinliklerinde görmek istiyoruz. Bu nedenle müzik temalı bir park oluşturduk." diyen Aşgın, parkın müzik aletlerini hatırlatan aydınlatma direklerine kadar her detayın özenle tasarlandığını ifade etti.

Şehit Aybüke Yalçın Anısına Özel Etkinlikler

Törende, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan bisikletle 9 günde Çorum'a ulaşan Orhan Kotluk, açılışı kutlamak için Vali Çalgan'a Türk bayrağı hediye etti. İlgili dua okundu ve park kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Çalgan, Belediye Başkanı Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve birçok vatandaş, parkın kurdele kesimi sonrasında parkı gezerek yeni alanı inceledi.

Çorum Belediyesince inşa edilen müzik temalı parka, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi. Çepni Mahallesi Fen Lisesi 14. Cadde'de inşa edilen Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Parkı'nda, çocukların oyun oynarken kullanabileceği müzik aletleri bulunuyor.

Çorum Belediyesince inşa edilen müzik temalı parka, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi. Çepni Mahallesi Fen Lisesi 14. Cadde'de inşa edilen Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Parkı'nda, çocukların oyun oynarken kullanabileceği müzik aletleri bulunuyor.