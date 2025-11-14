Şehit Emre Altıok'un Cenazesinde Polis Kardeşin Yürek Yakan Veda

Gürcistan'da düşen C-130'la şehit olan Astsubay Emre Altıok'un Samsun'daki cenazesinde, polis kardeşi Gamze Süngerli'nin ağabeyinin şapkasını takıp vedası yürekleri dağladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:46
Şehit Emre Altıok'un Cenazesinde Polis Kardeşin Yürek Yakan Veda

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok için Samsun'da tören

Gürcistan’da meydana gelen askeri uçak kazasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32) için düzenlenen cenaze törenindeki duygusal anlar yürekleri dağladı. C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 Mehmetçikle birlikte şehit olan Altıok’un naaşı askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanına getirildi.

Tören ve helallik anı

Havalimanında gerçekleştirilen askeri törenin ardından şehidin cenazesi, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Tören boyunca polis olan kardeşi Gamze Süngerli, ağabeyinin şapkasını takarak selam durdu ve tabutunu okşayarak son kez veda etti. Bu anlar, törede bulunanların gözyaşlarına hakim olamamasına neden oldu.

Törende şehidin yakınları arasında babası İsa Altıok, hamile eşi Seda Altıok (29), annesi Gülay Altıok ve üniversite öğrencisi kardeşi Sevdegül Altıok yer aldı.

Törene katılan protokol

Törene ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan katıldı.

Defin

Şehit Emre Altıok için ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaş, Ovabaşı Mezarlığına defnedildi.

GÜRCİSTAN'DA ASKERİ UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN ASKERLERDEN ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK'UN...

GÜRCİSTAN'DA ASKERİ UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN ASKERLERDEN ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK'UN POLİS OLAN KIZ KARDEŞİ GAMZE SÜNGERLİ ABİSİNİN ŞAPKASIYLA ŞEHİDE SELAM DURDUKTAN SONRA TABUTU OKŞAYARAK ŞEHİT ABİSİNE VEDA ETTİ. ŞEHİT ALTIOK, SAMSUN’DA BİNLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI CENAZE TÖRENİ İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

GÜRCİSTAN'DA ASKERİ UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN ASKERLERDEN ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK'UN...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
3
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
4
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
5
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
6
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
7
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı