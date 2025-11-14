Şehit Emre Altıok'un Cenazesinde Polis Kardeşin Yürek Yakan Veda

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok için Samsun'da tören

Gürcistan’da meydana gelen askeri uçak kazasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32) için düzenlenen cenaze törenindeki duygusal anlar yürekleri dağladı. C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 Mehmetçikle birlikte şehit olan Altıok’un naaşı askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanına getirildi.

Tören ve helallik anı

Havalimanında gerçekleştirilen askeri törenin ardından şehidin cenazesi, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Tören boyunca polis olan kardeşi Gamze Süngerli, ağabeyinin şapkasını takarak selam durdu ve tabutunu okşayarak son kez veda etti. Bu anlar, törede bulunanların gözyaşlarına hakim olamamasına neden oldu.

Törende şehidin yakınları arasında babası İsa Altıok, hamile eşi Seda Altıok (29), annesi Gülay Altıok ve üniversite öğrencisi kardeşi Sevdegül Altıok yer aldı.

Törene katılan protokol

Törene ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan katıldı.

Defin

Şehit Emre Altıok için ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaş, Ovabaşı Mezarlığına defnedildi.

