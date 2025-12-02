Şehit İlhan Ongan'ın Adı Bilecik'te Yaşatılacak | Bilecik Belediyesi Bütçesi 2,25 Milyar TL

Şehit İlhan Ongan'ın adı Bilecik'te yaşatılacak

Bilecik Belediye Meclisi, Başkan Melek Mızrak Subaşı başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Aralık ayı meclisinin ilk oturumunda toplam 9 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantı gündemi ve komisyon raporları

Toplantı, parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla açıldı. Mecliste 2026 yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, 2026 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ve 2026 yılında uygulanacak Ücret ve Tarifeler ile ilgili Ücret ve Tarife Komisyonu raporu ele alındı.

Şehit İlhan Ongan'ın ismi verilecek

Mecliste, 11 Kasım 2025 tarihinde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın aziz hatırasının yaşatılması amacıyla adının belediyenin uygun göreceği cadde veya sokaklardan birine verilmesi konusu gündeme geldi. Konu, detaylı olarak ele alınmak üzere ilgili komisyona oy birliğiyle havale edildi.

Çevreci Belediyeler Birliği üyeliği

İmar konularının görüşüldüğü oturumda Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye olunması maddesi de görüşüldü. Üyelik kabul edildiği takdirde, Birlik Meclisinde Bilecik Belediyesi'ni temsil etmek üzere meclis üyeleri arasından 2 asil ve 1 yedek üye seçilmesi kararı alındı. Başkan Subaşı, birliğe katılımın amaçlarını ve sağlayacağı faydaları meclis üyelerine aktardı.

Bütçe ve diğer kararlar

Başkan Melek Mızrak Subaşı, 2025 yılında yapılan çalışma ve hizmetlere dair bilgi verdi. Yeni bütçe planına ilişkin sunumun ardından Bilecik Belediyesi'nin bütçesi 2 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi.

Ayrıca, Belediye Meclisi, 5 Şubat 2019 tarih ve 14 sayılı kararla yürürlüğe giren Bilecik Belediyesi (T) Plaka Ticari Taksi Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılması ve yeni hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi maddesini değerlendirdi. Toplantıda ayrıca Belediye Başkanlığı'nın kurucu ortağı olduğu Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki pay değerinin düşürülmesi ve düşürülen pay adedinin kooperatifin diğer ortaklarına satılması konusu da ele alındı.

ŞEHİDİN ADI YAŞATILACAK